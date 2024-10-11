Число поляков, которые считают, что страна должна принимать украинских беженцев, упало до 53%, по сравнению с 94% в феврале 2022 года.

Поддержка украинских беженцев в Польше снижается, и все больше поляков хотят, чтобы мужчин призывного возраста отправляли обратно в Украину. Как пишет Euractiv, ссылаясь на данные соцопроса, проведенного Национальным статистическим управлением Польши, около двух третей респондентов (67%) поддержали эту идею, в то время как чуть более пятой части (22%) выступили против.

Также соцопрос показал, что число поляков, поддерживающих прием украинских беженцев, снизилось до минимума с начала полномасштабной войны России в Украине.

"Число поляков, которые считают, что страна должна принимать украинских военных беженцев, упало до 53%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда 94% респондентов заявили, что поддерживают прием беженцев. Этот показатель оставался выше 80% в течение всего 2022 года", - пишет Euractiv.

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При этом аналитики считают, что такое резкое снижение поддержки может быть связано с "зерновым кризисом".

Количество поляков, выражающих открытое несогласие с приемом украинских беженцев, сейчас составляет 40% по сравнению с 3% в марте 2022 года. При этом мужчины относятся к украинцам более благосклонно - 60% по сравнению с 47% женщин.

Кроме того, около половины поляков (51%) обеспокоены тем, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, что меньше, чем в начале полномасштабной войны, когда такие опасения высказывали 77%.

В то же время 46% опрошенных хотят, чтобы Украина продолжала сражаться, а 39% поддерживают мир даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины.

На вопрос, считают ли они, что Украине придется отказаться от части своей территории, 44% ответили утвердительно, в то время как 19% считают, что россияне уйдут с территорий, оккупированных с 2022 года, а 6% думают, что они откажутся от территорий, оккупированных с 2014 года. Только 4% считают, что Россия вторгнется далее в Украину.

Украинские беженцы в Европе - новости

С марта 2025 года украинским беженцам, которые будут прибывать в Ирландию, не будут предоставлять жилье. В стране таким образом хотят стимулировать украинцев самостоятельно арендовать жилье.

А правительство Норвегии объявило, что больше не будет автоматически предоставлять убежище всем украинцам. Отныне заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматривать в индивидуальном порядке.

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