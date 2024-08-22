Самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство респондентов называют снижение уровня их доходов и сбережений.

Абсолютное большинство украинцев (71%) с начала полномасштабного вторжения России в Украину приобщалось к волонтерству.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что подавляющее большинство украинцев (69%) убеждены, что за время полномасштабной войны общество стало более сплоченным, зато 24% считают, что этого не произошло. Тех, кто не видит большей сплоченности после полномасштабного вторжения, больше всего на Юге (32%), Востоке (29%), Западе (26%), а меньше всего в Центре (18%).

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"Абсолютное большинство украинцев (71%) с начала полномасштабного вторжения приобщалось к волонтерской помощи армии, временно перемещенным лицам или людям, пострадавшим от войны", - показал опрос.

Так, 34% помогали финансово, 15% - оказывали посильную физическую помощь и еще 22% помогали и физически, и деньгами.

"Примечательно, что доля тех, кто помогал деньгами, примерно одинакова среди людей разного возраста (34-35%). В то же время 17% людей не помогали и не планируют этого делать", - отметили социологи.

В региональном распределении на Западе заметно выше процент, чем в среднем по стране, тех, кто приобщался к помощи чисто физическим трудом (25%), тогда как наибольшая доля тех, кто помогал финансово, была среди жителей Юга (40%) и Центра (36%).

"Большинство тех, кто после полномасштабного вторжения оказывал именно финансовую помощь армии, ВПЛ или пострадавшим от войны, продолжают жертвовать средства и дальше. Чуть меньше половины (47%) тех, кто делает пожертвования с 2022 г., делают это в тех же объемах, что и год назад, тогда как для 34% респондентов объемы их донатов стали меньше", - говорится в результатах опроса.

В то же время 9% из тех, кто оказывал финансовую помощь после вторжения, сейчас жертвуют больше, чем год назад. Лишь 7% тех, кто раньше делал пожертвования, перестали делать это в течение последнего года.

"Самой распространенной причиной уменьшения объемов пожертвований большинство респондентов называют снижение уровня их доходов и сбережений - это 61% среди тех, кто ранее участвовал в финансовой помощи армии, ВПЛ и/или пострадавшим от войны, но в последнее время делал меньше пожертвований, чем год назад", - показал опрос.

Второй по распространенности причиной (для 35%) стали "коррупционные скандалы в органах власти, которые снизили мотивацию респондентов жертвовать собственные средства, пока бюджетные средства расходуются неэффективно".

Кроме того, для каждого четвертого (26%) из тех, кто стал жертвовать меньше, причиной были обнародованные истории о мошенничестве под видом сбора средств. 16% также отметили, что стали меньше доверять тем людям/организациям, которым раньше делали пожертвования.

*** Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено было 2 тыс. 17 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Влияние войны на украинцев

Как сообщал УНИАН, ранее в Национальном банке Украины спрогнозировали, сколько людей может выехать из страны в последующие годы и когда украинцы начнут возвращаться домой. Так, в 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно).

Этот прогноз ухудшили по сравнению с тем, который был в апрельском инфляционном отчете. Причиной этого стало значительное разрушение украинской энергосистемы, которое сопровождают длительные отключения электроэнергии. Негативно влияет на ситуацию и то, что из-за повреждений усиливаются риски для отопительного сезона.

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