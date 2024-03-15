Это четкий политический сигнал, но некоторые эксперты преуменьшают его военное значение.

Россия переместила тактическое ядерное оружие в Беларусь, поближе к территории НАТО. Президент России Владимир Путин угрожает более широкой военной конфронтацией с Альянсом из-за поддержки Украины.

Издание Foreign policy пишет, что ядерный вопрос висит над головами западных лидеров с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Западные разведчики и специалисты по открытым источникам потратили месяцы на отслеживание статуса российского развертывания в Беларуси, которое сам Путин оформил как предупреждение Западу. Переброска оружия в Беларусь знаменует собой одну из самых западных точек развертывания ядерного арсенала Кремля.

Реакция Запада на перемещение ядерного оружия РФ в Беларусь

Перемещение ядерного оружия - четкий политический посыл, но некоторые эксперты преуменьшают военное значение этого шага, утверждая, что оружие не представляет большей угрозы для Альянса, потому что его переместили лишь на несколько сотен миль ближе к территории НАТО.

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"Русские могут достать ядерными ракетами, которые у них есть на их территории, любую точку НАТО", - сказала Роуз Готтемюллер, бывший высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями и заместитель генерального секретаря НАТО. "Это никак не изменит ситуацию с угрозой. Так что это чисто политическое послание".

Другие пошли дальше, заявив, что публичная реакция на перемещение ядерного оружия в Беларуси просто играет на руку России.

"Какая, собственно, разница?" - заявил в интервью Foreign Policy Ханно Певкур, министр обороны Эстонии. "Вот почему все разговоры о том, что "Господи, у нас есть ядерное оружие в Беларуси, посмотрите, что произойдет". Да ладно. Это всего лишь российский план, чтобы отвлечь внимание от Украины в нашей повестке дня. Но на самом деле это не имеет никакого значения для того, как ведет себя Россия".

Тем не менее, Путин может усилить ядерные угрозы в отношении НАТО в ближайшем будущем, особенно, когда Россия пытается восстановить свои поредевшие вооруженные силы в Украине и видит, что военная поддержка Киева со стороны Запада начинает ослабевать. С другой стороны, решимость Запада противостоять ядерному шантажу растет.

По словам Готтемюллер, "Путин хочет убедиться, что в нынешних американских и европейских дебатах о продолжении помощи Украине, присутствует тревога. Украина и союзники НАТО в Европе не то, чтобы застрахованы от этих угроз, но они не имеют той шоковой ценности, которая была в первые дни вторжения".

Ядерное сдерживание

Американское разведывательное сообщество сообщило, что Россия, скорее всего, не хочет вступать в прямой военный конфликт с НАТО, но указано, что Кремль будет больше полагаться на ядерное оружие для сдерживания США и НАТО по мере восстановления армии.

Считается, что в распоряжении Кремля около 6000 ядерных боеголовок, включая "тактическое" и "стратегические" ядерное оружие. Поскольку отношения между Россией и США в последние годы постоянно ухудшались, а после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году - разрушались, обе стороны отказались от договоров о контроле над вооружениями.

Сейчас у Вашингтона и Москвы остался только один договор о контроле над ядерными вооружениями - новый договор СНВ, действие которого Кремль приостановил в одностороннем порядке в 2023 году. Документ ограничивает количество развернутых боеголовок, ракет, бомбардировщиков и пусковых установок стратегических ядерных ракет, которые могут иметь обе стороны, но не распространяется на новые виды вооружений, которые Россия создает в последние годы. По оценкам Пентагона, у РФ 2000 единиц нестратегического ядерного оружия, на которые договор не распространяется.

Ядерна инфраструктура в Беларуси

Россия уже разместила в Беларуси ракеты "Искандер", способные нести ядерное оружие, к концу 2022 года. По оценкам эстонской разведки, Беларусь также стала домом для 2500-4000 членов наемников ЧВКВ "Вагнера. Многие из них размещены на старой советской ракетной базе в 50 милях от Минска.

К октябрю 2023 года высокопоставленный литовский дипломат и другие западные чиновники сообщили, что Россия построила в Беларуси специальные хранилища и железнодорожные системы для потенциального размещения ядерного арсенала. Москва также начала подготовку пилотов в Беларуси для использования самолетов, способных развернуть ядерное оружие.

Аналитики из открытых источников сосредоточились на двух конкретных объектах в Беларуси. По словам Ханса Кристенсена, директора проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых, в городе Асиповичи, расположенном недалеко от российской базы ракет "Искандер", за последние полтора года власти построили четырехслойный защитный забор и гарнизонные гаражи для потенциального хранения пусковых установок и боеголовок.

В северо-восточной части Беларуси, в городе Прудок, Россия, похоже, построила бункер и большой складской гараж рядом с железнодорожным подъездом.

Другой ядерный арсенал

Россия наращивает свой ядерный арсенал и за пределами Беларуси. Кремль утверждает, что поставил на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты на жидком топливе. Россияне также принимают на вооружение новые атомные подводные лодки с крылатыми ракетами. Они запустили гиперзвуковые крылатые ракеты по Украины, но их удалось хотя сбить с помощью американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Другие лидеры НАТО заявили, что укрепление ядерного и обычного сдерживания Альянса - единственный правильный ответ на сабельные выпады Путина.

Угроза ядерного удара в 2022 году - главные новости

Американские журналисты выяснили, что Москва действительно хотела ударить по Украине ядерным оружием в 2022 году. Россия распространяла фейк о "грязной бомбе", которую якобы Киев должен был применить на большой высоте.

В Кремле отказались комментировать информацию СМИ о том, что Россия в 2022 году готовилась применить ядерное оружие в Украине.

Позже Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин предупредил Запад, что Россия технически готова к ядерной войне. Москва унаследовала ядерное оружие СССР, поэтому имеет самый большой в мире запас ядерных боеголовок

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