Дуда подчеркнул, что ранее он уже заявлял о готовности страны к размещению ядерного оружия.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в стране является предметом польско-американских разговоров. По его словам, он уже несколько раз говорил с США на эту тему.

"Я не скрываю, что когда меня об этом спрашивали, я заявлял о нашей готовности. Россия все больше милитаризирует район Кенигсберга. Недавно она переместила свое ядерное оружие в Беларусь. Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках ядерного обмена и на нашей территории, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО, мы готовы к этому. Мы являемся союзником Североатлантического альянса и имеем обязательства и в этом отношении, то есть мы просто проводим общую политику", - отметил он в интервью для Fakt.pl.

Также Дуда прокомментировал общий доступ к оружию в Польше. Президент подчеркнул, что такой вопрос является дискуссионным.

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"Это дискуссионный вопрос. В нашей стране нет такой традиции. На самом деле если мне не изменяет память, в Польше никогда не было такого полного общего доступа к оружию. Можно обсуждать ослабление определенных требований в этом отношении, но я был бы осторожным относительно полного всеобщего доступа к оружию", - подчеркнул польский лидер.

Когда у Дуды спросили, если бы российский диктатор Владимир Путин предложил Украине мир без возвращения Донбасса и Крыма, нужно ли на это соглашаться, он ответил, что только Украина может решать такие вопросы.

"Россия не может выиграть войну, это первое, и это то, что я буду твердо отстаивать, где бы я ни был. Надо сделать все, чтобы Украина могла себя защитить. Россия, повторяю, не может выиграть эту войну, и Украине должна быть гарантирована безопасность, желательно путем вступления в Североатлантический альянс. Что касается возможных мирных переговоров, то только Украина может решить, хочет ли она вести такие переговоры", - объяснил президент Польши.

Угроза использования ядерного оружия в мире: последние новости

Ранее эксперты рассказали, насколько близок Иран к созданию ядерной бомбы. Так, директор по политике нераспространения в Ассоциации контроля над вооружениями Келси Девенпорт заявила, что Иран может создать бомбу быстрее, чем когда-либо в своей истории.

"Если Тегеран примет политическое решение разработать ядерный арсенал, он сможет произвести достаточно оружейного урана для взрывного устройства менее чем за неделю и достаточно для пяти-шести единиц за месяц... Создание бомбы займет больше времени - вероятно, от шести месяцев до года, - но этот процесс будет происходить на тайных незаявленных объектах, что затруднит обнаружение и уничтожение", - сказала она.

Также военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник оценил ядерный потенциал РФ. По его словам, главными ядерными силами России являются шахтные установки Р-36М и УР-100Н.

"Их есть 74 единицы, они все нацелены на США. Там раздельные боеголовки разного килотоннажа. Даже есть на 20 мегатонн. Это невероятно много. Думаю, что это уже не о чем говорить. Обслуживал это все прежде всего наш "Южмаш". Потому что именно они разрабатывали ракеты "Воевода". Сомневаюсь, что оно в адекватном состоянии", - отметил Черник.

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