Ричарда Гренелла подловили на пробелах в знаниях.

Спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл подвергся резкой критике из-за его заявления по поводу Будапештского меморандума. Об этом сообщает Sky News.

Уточняется, что нападкам Гренелл подвергся из-за его слов о том, что Украина вернула ядерное оружие, которое всегда "принадлежало не ей, а России".

Политический комментатор и бывший член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер, не подбирая выражений, нецензурно ответил спецпосланнику Дональда Трампа, обратив внимание на его пробелы в знаниях.

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"Оно (ядерное оружие - УНИАН) было советским, а ты - безграмотный. Оно в равной степени принадлежало как Украине, так и России", - возмутился Кинзингер.

Что такое Будапештский меморандум

Украина, Россия, США и Великобритания подписали 5 декабря 1994 года Будапештский меморандум. Он предполагал, что Украине будет гарантирована безопасность, если Киев, имевший на тот момент третий по величине ядерный арсенал в мире, согласится передать РФ ядерное вооружение и присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Реакция на скандальные слова Гренелла о Будапештском меморандуме

Как писал УНИАН, спецпосланник Трампа написал пост в микроблоге Х, объявив, что Украина никогда не имела собственного ядерного оружия, поскольку оно "принадлежало Российской Федерации".

Гренелла тут же подловили на ошибке. Экс-посол США в Украине и эксперт по ядерному оружию Стивен Пайфер ответил спецпосланнику Трампа, напомнив ему, что Россия и Советский Союз - это не одно и тоже.

"Гренелл категорически ошибается. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими", - ответил Пайфер, напомнив, что боеголовки находились на хранении под исключительной ответственностью Украины.

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