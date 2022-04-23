Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России немедленным ответным ударом в случае применения ядерного оружия.
Об этом пишет азербайджанское издание HamamTimes.
Джонсон подчеркнул, что в случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительных консультаций с союзниками, не будет учитывать их мнение, а примет решение самостоятельно.
"Россия не должна забывать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, мы тоже можем это сделать. Россия не может больше никому угрожать. Мы готовы ко всему. Путинскую диктатуру и российский империализм обязательно похоронят", - заявил Джонсон.
Британский премьер подчеркнул, что его страна вступит в войну, если Путин нажмет ядерную кнопку.
Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией. Он пообещал РФ мгновенный ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.