Британский премьер отметил, что его страна готова к любым сценариям со стороны Кремля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил России немедленным ответным ударом в случае применения ядерного оружия.

Об этом пишет азербайджанское издание HamamTimes.

Джонсон подчеркнул, что в случае реальной ядерной угрозы правительство Великобритании не будет проводить предварительных консультаций с союзниками, не будет учитывать их мнение, а примет решение самостоятельно.

"Россия не должна забывать, что у нас тоже есть ядерное оружие. Если Путин нажмет на ядерную кнопку, мы тоже можем это сделать. Россия не может больше никому угрожать. Мы готовы ко всему. Путинскую диктатуру и российский империализм обязательно похоронят", - заявил Джонсон.

Британский премьер подчеркнул, что его страна вступит в войну, если Путин нажмет ядерную кнопку.

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон сделал важное заявление относительно вероятного применения ядерного оружия Россией. Он пообещал РФ мгновенный ответный удар, при этом без дополнительных консультаций.

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