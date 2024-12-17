В Москве взорвали российского генерала и его помощника, - СМИ

Сдетонировало самодельное взрывное устройство в подъезде жилого дома. Вероятно, там жил генерал.

В Москве взорвали российского генерала. Погиб также его личный помощник. Об этом утром 17 декабря сообщают российские паблики.

По данным "Базы", взрыв произошел во дворе в Нижегородском районе в Москве в 5 утра по Киеву. Отмечается, что в результате взрыва в ближайших квартирах выбило стекла. На место выехали оперативные службы. По предварительным данным, в результате взрыва погибли два человека.

Через час в сети появилась информация о личностях погибших. "База" пишет, что в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант ВС РФ, имя которого не называют, и его помощник.

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"Взрыв произошел после детонации взрывного устройства. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было заложено на выходе из подъезда", - пишет канал.

Официально эта информация не подтверждена. SHOT пишет, что в результате взрыва погибли "двое военнослужащих", не добавляя деталей. По данным канала, взрывчатку могли примотать к ручке электросамоката. Вероятно, она была приведена в действие дистанционно. Когда двое мужчин подошли к двери, произошел взрыв.

По данным SHOT, взрыв был такой силы, что с первого по третий этажи выбило стекла, потрескалась облицовка дома, осколками побиты три автомобиля.

Подрывы других оккупантов

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Донецка взорвали авто начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Именно в этой колонии произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.

Сообщается, что сам Евсюков погиб, а его жене оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под дном машины был заложен пластид - около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

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