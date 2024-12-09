Именно в этой колонии произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.

В центре Донецка взорвали авто начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Именно в этой колонии произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.

Как пишут российские тг-каналы, взрывное устройство, вероятно, было заложено под сиденье водителя во внедорожнике Toyota Land Cruiser. Как только мужчина и женщина сели в припаркованное авто, произошел взрыв.

Обновлено 10.00. Сообщается, что сам Евсюков погиб, а его жене оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии. Предварительно, под днищем машины был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Теракт в Еленовской тюрьме - что известно

Летом 2022 года россияне поместили в тюрьму в Еленовке несколько десятков пленных защитников Мариуполя, а уже 29 июля стало известно, что в Еленовской колонии произошел взрыв, в котором погибли около полусотни украинских пленных. Оккупанты обвинили во всем Украину и удар ракетой из американской РСЗО HIMARS.

Однако украинские пленные, которые находились в Еленовке и впоследствии были освобождены по обмену, рассказали о заложенных россиянами фугасах внутри барака.

На годовщину трагедии в ООН сделали официальное заявление, что это на 100% точно не мог быть удар ракетой с "Хаймарса".

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