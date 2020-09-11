По предварительной информации, в результате взрыва пострадали три человека.

На юге Китая, в городе Чжухай прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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Информация о взрыве поступила в 9 часов утра по местному времени.

Как сообщается на месте работали 95 спасателей.

В результате взрыва возник пожар, площадь которого составила около 150 квадратных метров. Из горящего здания были спасены 9 человек.

Спасателям удалось потушить открытое пламя, сейчас место пожара убирается, чтобы предотвратить повторное возгорание.

По данным Центрального телевидения Китая, в результате взрыва пострадали три человека, повреждены магазины и расположенные рядом жилые дома.

По предварительной информации, причиной ЧП стал взрыв газа.

#Breaking: an #explosion broke out at a hotel in South #China’s #Zhuhai at about 9:00 this morning. Local fire department has rushed to rescue. At present, injured people has been searched and sent to the hospital , and the #casualties is still unclear pic.twitter.com/Z32CsleRdn — Economic Daily, China (@EDNewsChina) September 11, 2020

Взрыв в Бейруте: что известно

Вечером 4 августа в порту столицы Ливана Бейрут произошел мощный взрыв.

Бригадный генерал Аббас Ибрагим заявил, что в ангаре в районе взрыва хранились конфискованные взрывоопасные материалы, их якобы готовили к уничтожению.

Ливанская телевизионная станция MTV в свою очередь сообщила, что на складе было 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), которая используется как компонент взрывчатых веществ, обладает высокой летучестью, особенно при нагревании, и должна храниться в особых условиях.

Позже премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет. Сила взрыва была эквивалентна силе землетрясения магнитудой 3,5.

Взрыв почувствовали, в частности, на Кипре (более 200 км от столицы Ливана).

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Перевод: Екатерина Лиманская