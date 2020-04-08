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Трамп пригрозил ВОЗ остановкой финансирования со стороны США

04:29, 08 апреля 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.

Во время брифинга Трамп сначала высказался за отмену финансирования, пишет УП со ссылкой на CNN. Но позже заявил: "Я не говорю, что планирую это сделать, но мы планируем пересмотреть это".

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По его словам, организация "получает большие суммы средств от США". Он считает, что отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок.

В частности он считает ошибочным то, что ВОЗ не поддержала его позицию о приостановлении поездок из Китая. "Мы должны изучить этот вопрос", – подытожил лидер Штатов.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

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