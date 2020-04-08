Трамп пригрозил ВОЗ остановкой финансирования со стороны США

По его словам, ВОЗ "получает большие суммы средств из США".

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибок в реагировании на пандемию коронавируса.

Во время брифинга Трамп сначала высказался за отмену финансирования, пишет УП со ссылкой на CNN. Но позже заявил: "Я не говорю, что планирую это сделать, но мы планируем пересмотреть это".

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По его словам, организация "получает большие суммы средств от США". Он считает, что отдельные программы ВОЗ заслуживают внимания, но в целом было допущено много ошибок.

В частности он считает ошибочным то, что ВОЗ не поддержала его позицию о приостановлении поездок из Китая. "Мы должны изучить этот вопрос", – подытожил лидер Штатов.

Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.