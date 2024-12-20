Дипломат подчеркнул, что привлечение Россией северокорейских войск стало стратегической ошибкой.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на сегодня видит некоторые изменения в отношении новоизбранного президента США Дональда Трампа к вопросу помощи Украине в войне против РФ. Об этом Эйде сказал в интервью "Европейской правде", отвечая на вопрос, как будет реагировать Норвегия, если США остановят поддержку Украины.

По словам дипломата, в стране внимательно следят за ситуацией в Соединенных Штатах.

"Но если несколько месяцев назад было ощущение, что президент Трамп может быстро сократить поддержку, то теперь я в этом менее убежден. Недавно я был в Вашингтоне и почувствовал интересную вещь: то, что Россия привлекла северокорейские войска, стало стратегической ошибкой. Это продемонстрировало (для американских игроков, - ред.), что азиатский театр безопасности теперь также связан с Украиной", - отметил Эйде.

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Он отметил, что ранее в США некоторые считали, что можно уменьшить усилия в Европе, чтобы увеличить их в Азии. Сейчас, когда эти люди осознали, что Азия также присутствует в Украине, что это часть европейской ситуации.

По словам Эйде, кроме того, если Трамп быстро сократит поддержку и это приведет к ухудшению ситуации на поле боя, то это может быть воспринято как слабость Трампа и станет проблемой не только для Украины, но и для самого Трампа.

"Поэтому мои волнения по этому поводу уменьшились. Сейчас есть впечатление, что Трамп стал больше прислушиваться к союзникам, чем кто-либо ожидал", - сказал министр.

Впрочем, в случае негативного развития событий в этом направлении, европейцам нужно будет обсудить между собой, каким образом помогать Украине больше, добавил Эйде.

Война в Украине - позиция Трампа

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны России против Украины.

Андрей Ермак подчеркнул, что Трамп хочет закончить полномасштабную войну "справедливым миром".

Будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог утверждает, что Россия и Украина готовы провести диалог о завершении войны, а Дональд Трамп способен стать посредником.

В то же время NYT писал, что с приходом Трампа к власти в США эра военной поддержки Украины подходит к концу.

Бывший посол Украины в США (2006-2010 гг.) Олег Шамшур отмечает, что в сети много обсуждают возможные намерения Трампа относительно войны в Украине, но в настоящее время можно только догадываться и делать предположения, какими будут основные элементы его мирного плана завершения войны в Украине.

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