Действующий президент страны получил 43,7% голосов опрошенных.

В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут одновременно президентские и парламентские выборы. Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший пост премьер-министра с 2003 по 2014-й годы и должность президента в течение последних 9 лет, борется за сохранение власти.

Согласно последнему предвыборному опросу KONDA Research, проведенному на прошлой неделе, уверенности в том, что Эрдоган сохранит президентское кресло, сейчас нет – он значительно уступает своему ключевому оппоненту Кемалю Кылычдароглу (Альянс наций). Действующий президент страны получил 43,7% голосов опрошенных, а Кылычдароглу – 49,3%.

"Результаты исследования за 6-7 мая показывают, что существует вероятность перехода президентских выборов во второй тур. Однако, если тенденция изменения голосов, наблюдаемая с прошлой недели, сохранится, существует также вероятность того, что выборы закончатся в пользу Кемаля Кылычдароглу в первом туре", – констатируют в KONDA Research.

Видео дня

Другие участники президентской гонки не получили и 5% голосов. Синана Огана поддержали 4,8% опрошенных, Мухаррема Индже - 2,2%.

Исследование KONDA Research проводилось путем интервью. Участие приняли 3480 человек в 35 провинциях Турции.

Выборы в Турции - что нужно знать

На фоне разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган столкнулся с падением рейтингов.

Кроме того, накануне выборов появились слухи о резком ухудшении состояния здоровья 69-летнего Эрдогана. Информацию о якобы пережитом ним инфаркте опровергали в президентской партии, но эксперты прогнозировали, что эти слухи могут сказаться на результатах выборов.

В преддверии выборов Эрдоган объявил, что в стране нашли крупнейшее месторождение нефти, благодаря которому добыча может быть удвоена.

Вас также могут заинтересовать новости: