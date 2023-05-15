Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.

В Турции завершился подсчет голосов первого тура выборов президента. Лидерами гонки стали нынешний президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и его главный соперник Кемаль Кылычдароглу.

Издание Анадолу пишет, что глава Центризбиркома Ахмет Йенер заявил, что кандидаты не могут быть избраны на президентских выборах, в связи с чем принято решение провести второй тур в воскресенье, 28 мая.

По информации турецких СМИ, после вскрытия 100% урн для голосования у Эрдогана 49,5% голосов, а у Кылычдароглу - 44,89%.

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При этом в ходе парламентских выборах победил альянс Эрдогана с результатом 49,46% голосов, что дает право претендовать на более чем 320 мест в парламенте из 600.

При этом альянс оппозиционного лидера Кылычдароглу, который включает шесть партий, набрал 35,02%, и может претендовать лишь чуть больше, чем на 200 мест в парламенте.

Выборы прездента Турции - что известно

14 мая в Турции состоялись выборы. Граждане страны выбирали сразу президента и новый парламент. Главным соперником Эрдогана является представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу, у которого, по мнению экспертов, есть шанс на успех.

Президентская гонка в Турции не обошлась без скандалов. Так, опозиция обвинила Эрдогана в нежелании передать власть мирным путем и заявили о вмешательстве Москвы.

Кроме того, действующего президента застали за раздачей денег детям в день выборов. Это не считается подкупом избирателей, но вызвало негатив в обществе. Также в СМИ интенсивно распространялись слухи об ухудшении здоровья главы государства.

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