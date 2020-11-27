Трамп заявил, что если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности.

Действующий президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за избранного президента от демократов Джозефа Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп заявил, что если большинство голосов выборщики отдадут за Байдена, он уйдет с должности.

Читайте такжеВ Пентагоне начали передачу власти администрации Байдена

Также действующий президент отказался ответить на вопрос, будет ли он присутствовать на инаугурации нового главы государства.

В то же время Трамп утверждает, что прошедшие выборы сопровождались массовыми фальсификациями.

Заседание коллегии запланировано на 14 декабря.

Выборы президента США

Джо Байден, который был признан ведущими американскими медиа избранным президентом на основании предварительных результатов голосования во всех штатах, должен вступить в должность президента 20 января.

Трамп пока отказывается признать поражение и пытается признать недействительными или отменить результаты выборов в ряде штатов с помощью судебных исков, заявляя о «масштабных махинациях», доказательств которых пока представлено не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко