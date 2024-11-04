Европейские чиновники не знают, каким будут результаты выборов в США, но уже сейчас континент готовится к вероятной победе Трампа.

До сих пор со 100% вероятностью неизвестно, какой из кандидатов в президенты США одержит победу на выборах, которые состоятся 5 ноября. Однако уже сейчас в Европе готовятся к тому, что, если выиграет Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, то помощь Украине в войне против России прекратится буквально сразу же, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

"Помощь может прекратиться в одночасье", - отметил он. И подчеркнул, что этим захочет воспользоваться российский диктатор Владимир Путин. Кремлевский лидер, по его словам, заберет Донбасс, Крым, а потом "оттянет время до следующего раза".

СМИ пишет, что впоследствии Путин может напасть на одну из стран ЕС и НАТО — Эстонию, Латвию или Литву, — чтобы проверить "и без того вялую приверженность Трампа к НАТО и положениям о взаимной обороне военного альянса". Отмечается, что в Великобритании тоже опасаются, что Трамп "выдернет ковер из-под ног Владимира Зеленского", сократив военную помощь Украине или, для ее продолжения, поставив условие о необходимости немедленных мирных переговоров.

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"Победа Трампа вызовет цунами паники на практически лишенном руля [Европейском] континенте, который и так с трудом справляется с двумя войнами на своей периферии", - говорится в материале.

Некоторые лидеры ЕС отмечают, что Европа стала сильнее, благодаря первому президентству Трампа. Однако его возвращение в Белый Дом, как сообщается, может ободрить Путина, обострить политические разногласия на континенте и спровоцировать разрушительную торговую войну.

"Второй срок Трампа будет другим. Он теперь знает, кто, по его мнению, обидел его как на международной арене, так и дома, и вместе со своей командой разработал несколько планов, как перебить им колени", - отметил директор программы США и Америки в британском аналитическом центре Chatham House Лесли Винджамури.

Французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад отметил, что они не могут позволить американским избирателям решать вопросы безопасности в Европе. "Мы должны быть способны поддержать [украинцев] независимо от результата", - подчеркнул он.

Другие новости о Дональде Трампе

Ранее УНИАН сообщал, что Европа готовится к президентству Трампа. По словам некоторых чиновников, Европейскому Союзу необходимо будет принять больше самостоятельных решений о собственной безопасности, так как внимание США будет сосредотачиваться на другом регионе.

Кроме того, в Кремле "тихо болеют" за Трампа на выборах в США, хотя официально лидеры РФ якобы поддерживают именно Камалу Харрис.

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