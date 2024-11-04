В некоторых странах республиканец опередил демократку, узнали журналисты.

Скоро выборы в США 2024, и в мире больше поддерживают кандидатку от Демократической партии, вице-президента Штатов Камалу Харрис, а не республиканца Дональда Трампа.

Издание The Economist в сотрудничестве с консалтинговой и социологической фирмой Globescan провело опрос в 29 государствах и в особом административном районе Китая Гонконге на протяжении двух месяцев 30 тысяч человек и во всех странах в среднем 45% респондентов отдали предпочтение демократке, а 33% - Трампу.

"В Европе разрыв был больше: 55% предпочли, чтобы победила демократы, против всего 26%, которые выбрали Трампа. Во всем мире демократы были впереди среди обоих полов и во всех образовательных и доходных группах", - отмечается в материале.

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Журналисты добавили, что в ряде стран - Аргентина, Египет, Нигерия, Саудовская Аравия, Турция и Вьетнам, республиканец опередил демократку во всех возрастных группах:

"Возможные объяснения включают симпатию к правлению сильного человека и гнев по поводу политики администрации Байдена (нынешний президент США Джо Байден, - Ред.) на Ближнем Востоке".

В центре внимания выборы в США - что сообщалось ранее

Выборы американского президента запланированы на 5 ноября. Британская компания Focaldata провела опрос Politico, в котором приняли участие 31 тысяча избирателей по всей территории Штатов, и выяснила, что большинство американцев поддерживают Харрис.

По мнению главы Министерства иностранных дел Андрея Сибиги, США продолжат поддерживать Украину в войне против РФ и после выборов. Министр заверил, что Киев имеют поддержку как Демократической, так и Республиканской партии.

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