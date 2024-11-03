В России несколько раз делали заявления о том, кого поддерживают на выборах в США, но это могут быть ложные выпады, по словам экспертов.

Выборы в США пройдут уже совсем скоро, Россия продолжает притворяться равнодушной к результатам, хотя "тихо болеет" за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, отмечают эксперты. Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кому отдает предпочтение, заявлял, что "фаворитом" был президент США Джо Байден.

"Но его сняли с гонки, и он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Что ж, мы так и сделаем — мы поддержим ее", — добавил он, пишет The Washington Post. В издании отмечают, что это было сделано специально, чтобы скрыть желание победы Трампа, при котором Москва "может получить гораздо больше выгоды".

По данным СМИ и американских чиновников, Кремль и российская военная разведка занимались, в частности, кампанией по дезинформации против кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и Тима Уолза, которым она хочет сделать вице-президентом. В это же время Путин работает над тем, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны Запада и именно кандидатура Трампа соответствует их "программе", так как политик часто критиковал расходы США на помощь Киеву, говорится в материале.

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"В Москве, однако, настроение на поверхности пока более приглушенное и бесстрастное, чем в прошлые предвыборные годы", - пишут журналисты.

В 2016 году, как сообщается, российские пропагандисты провозгласили победу Трампа "новой эрой в российско-американских отношениях". Путин тогда выразил надежду, что именно республиканец сможет вывести отношения между двумя странами из кризисного состояния. Однако за 8 лет с того момента отношения между США и Россией только ухудшились — в частности, Путин отменил ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний, а также практически прекратился диалог между странами по вопросам стратегической безопасности.

Трамп, в свою очередь, предполагает, что ему удастся все же улучшить отношения между РФ и США, а также заявляет, что он восхищается Путиным и имеет возможность остановить войну в Украине всего за один день. Журналисты отмечают, что в Кремле мало верят в то, что Трамп может что-то изменить.

"Конечно, они хотят Трампа — это ясно — но результат этих выборов не изменит ситуацию для России", — подчеркнул один из бывших чиновников Кремля.

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Ранее УНИАН сообщал, что Путин не пойдет на переговоры c Украиной, каким бы ни был исход выборов в США.

Кроме того, Медведев выдал "прогноз" перед выборами в США.

"Камала глупая, неопытная, управляемая и боится всех вокруг. Править будут синклит важнейших министров и помощников плюс опосредованное семейство Обама", - заявил Медведев. В адрес Трампа он тоже не нашел комплиментов.

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