Чиновники разрабатывают стратегии нового сосуществования со Штатами.

Европейские политики готовятся к тому, что на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки может победить Дональд Трамп.

Как пишет The Washington Post, ссылаясь на разговоры с 15 чиновниками, политиками, дипломатами и ведущими аналитиками из пяти европейских стран, сейчас разрабатываются стратегии, которые позволит избежать торговой войны и подготовиться к непредвиденным ситуациям в сфере безопасности.

Трамп угрожал единству НАТО и обещал ввести высокие импортные пошлины, а Камала Харрис, хотя и поддерживает Североатлантический Альянс, может переключить внимание страны на Восточную Азию. Однако оперативная группа быстрого реагирования в штаб-квартире Евросоюза в первую очередь разрабатывает стратегию поведения в случае возвращения именно Трампа.

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"Ясно одно: мы не сидим здесь, как кролик, попавший под свет фар. Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - сказал представитель немецкого Минобороны Михаэль Штемпфле.

Также Европа пытается защитить поддержку Украины. По данным журналистов, чиновники выступают за "проталкивание" пакетов помощи украинцам до выборов, а новое командование НАТО забрало часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи стране.

Немецкий депутат и заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Томас Эрндл подчеркнул, что сейчас Европа должна взять на себя больше ответственности, особенно в вопросах безопасности:

"Это факт, что Джо Байден, вероятно, последний президент, который является действительно трансатлантическим в традиционном понимании - с точки зрения его характера и карьеры".

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