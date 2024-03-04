Голосование на праймериз длилось три дня в отеле "Мэдисон", и сама Хейли провела там в пятницу предвыборный митинг.

Экс-губернатор Южной Каролины и кандидат на выборах президента США Никки Хейли победила Дональда Трампа на праймериз республиканской партии в Вашингтоне, округ Колумбия, соревновании, которое проходило на выходных в отеле в центре города, всего в нескольких шагах от центра лоббистского центра округа Колумбия. По данным партийных чиновников округа Колумбия, Хейли набрала почти 63 процента голосов.

Как пишет Politico, победа Хейли пришла после того, как она была разгромлена Трампом на кокусах в Миссури и Айдахо, а также на съезде республиканцев в Мичигане в субботу. Трамп стремится к номинации от Республиканской партии и имеет все шансы выиграть праймериз в 16 штатах "супервторник" на этой неделе.

Хейли стала первой женщиной в истории, выигравшей праймериз республиканцев. Но электорат Республиканской партии в округе Колумбия, где республиканцы составляют всего 5 процентов зарегистрированных избирателей, вряд ли представляет консервативную базу, существующую в большинстве других частей страны.

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"Эта вселенная немного сложнее, чем любая вселенная в любом другом штате", - сказал Патрик Мара, председатель Республиканской партии округа Колумбия. "Я слушаю политические подкасты по утрам. Я читаю новости в течение дня. Это, наверное, половина людей, пришедших на это мероприятие".

Дэн Шуберт, который руководит торговой ассоциацией в центре округа Колумбия и поддерживал Хейли на праймериз, охарактеризовал своих коллег-республиканцев из округа Колумбия как "достаточно уникальный электорат", возможно, единственный в стране, где многие избиратели лично знают людей, работающих над обеими кампаниями.

Голосование на праймериз длилось три дня в отеле "Мэдисон", и сама Хейли провела там в пятницу предвыборный митинг. Среди сторонников Хейли в пятницу был Дана Милбанк, давний обозреватель Washington Post, который сказал, что был республиканцем всего несколько недель - когда он вовремя изменил свою регистрацию избирателя, чтобы проголосовать на праймериз в выходные.

Но типичное поведение республиканца, живущего в столице страны, сильно отличается от поведения республиканца за пределами округа. И даже те, кто пришел голосовать за нее, сказали, что они были "единорогами в своей партии".

"Это более умеренный регион", - сказал Деннис Пол, пенсионер, который всю свою взрослую жизнь был зарегистрированным республиканцем округа Колумбия. "И я думаю, что люди здесь мыслят немного более рационально".

Перспективы Трампа на праймериз Республиканской партии округа Колумбия никогда не были высокими. В 2016 году он проиграл здесь, заняв третье место после Марко Рубио и Джона Кейсича. Тем не менее, его кампания в этом году сыграла на руку республиканцам округа Колумбия, предупредив лоббистов округа Колумбия, что они будут занесены в черный список для любого будущего доступа Трампа в Белый дом, если они не придут голосовать на предварительных выборах в выходные.

Во время предвыборной кампании в Массачусетсе в субботу Хейли раскритиковала Трампа за его усилия, заявив: "Вы не можете угрожать людям. Вы не можете их вытолкнуть, потому что это не выигрышная комбинация".

Несмотря на свою первую победу на первичных выборах в воскресенье, Хейли не дала понять, что планирует продолжить свою кампанию после выборов во вторник. Выступая в пятницу утром на круглом столе политических журналистов округа Колумбия, Хейли заявила, что она "думает только о Супервторнике", а не о том, что она планирует делать дальше.

Позиция Хейли по войне в Украине - детали

Никки Хейли выступила за дальнейшее оказание помощи Украине в войне против России.

Она заявила о необходимости напомнить американскому народу, что Путин - это не тот человек, которому можно доверять. "

Важность обеспечения победы Украины очевидна, потому что мы должны предотвратить дальнейшую войну. И прямо сейчас Путин чувствует себя более смелее, чем когда-либо", - заявила она.

Хейли считает, что президент Джо Байден не объяснил американцам, почему Украина важна.

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