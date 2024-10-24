До сих пор Байден был вынужден учитывать политические последствия своих действий в отношении Украины, но после выборов его действия уже не повлияют на результаты голосования в США.

После голосования на выборах президента США 5 ноября действующий руководитель Америки Джо Байден будет оставаться на посту 76 дней - до инаугурации его преемника в январе. За это время он может без политических последствий для себя сделать очень много в пользу Украины, пишет в авторской колонке для The Washington Post европейский обозреватель газеты Ли Хокстадер.

"Байден будет оставаться в должности 76 дней после выборов - хромоногая утка, но не импотент. Что касается Украины, то он был бы мудрым, если бы использовал период междуцарствия как возможность перевернуть ситуацию в войне, которую ведет Россия по приказу диктатора Владимира Путина", - пишет обозреватель.

Так, в случае победы Дональда Трампа Байден мог бы немедленно позволить Киеву наносить глубокие удары по России американскими ракетами ATACMS. Байден сопротивлялся этой идее, боясь спровоцировать эскалацию со стороны России. Но бряцание оружием Путина пока что оказалось блефом.

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"Даже небольшое изменение импульса в пользу Украины может помочь предотвратить попытки Трампа заставить Киев подчиниться требованиям Москвы", - отмечает Хокстадер.

Великобритания и Франция, вероятно, поддержали бы разрешение Украине поражать российскую территорию ракетами западного производства, которые движутся гораздо быстрее, чем беспилотники украинского производства. Одобрение Байдена также могло бы стать политическим прикрытием для канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы отправить в Украину собственные ракеты большой дальности Taurus.

Если же выборы выиграет Камала Харрис, Байден мог бы снять свои возражения относительно приглашения Украины в НАТО, считает журналист. Это заставило бы Германию последовать этому примеру, а также возможно Венгрию и Словакию.

"Это был бы первый шаг к гарантиям безопасности, который мог бы склонить Украину к мирному соглашению на реалистичных условиях и сигнализировать Путину, что его неоимпериалистическая фантазия покорить Украину обречена", - считает Хокстадер.

Выборы в США 2024: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп может проиграть выборы из-за своей позиции по Украине. Даже республиканцы готовы голосовать за соперницу Трампа из-за его негативного отношения к Украине.

Также мы рассказывали, что Камала Харрис немного опережает Дональда Трампа в предвыборных рейтингах - 46% против 43%.

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