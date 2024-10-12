Шансы Харрис на победу снизились до критических 51%.

Дональд Трамп начал наращивать шансы на возвращение в Белый дом, тогда как Камала Харрис потеряла почти все свое преимущество над соперником. Об этом пишет The Hill.

"Чтобы было понятно, Харрис вполне может стать следующим президентом. Но небольшое преимущество, которое она получила после мощного запуска своей кандидатуры, включая успешный Национальный съезд Демократической партии и мощные дебаты против Трампа в прошлом месяце, почти исчезло", - пишет издание.

Результаты опроса, проведенного по заказу The Hill, по состоянию на пятницу днем показывают, что Трамп лидирует в пяти из семи колеблющихся штатов, которые, как считается, имеют ключевое значение для определения победителя. Еще в начале октября преимущество имела Харрис - она лидировала в 4 штатах из 7.

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На этом основании, с учетом всех других штатов, The Hill сейчас оценивает шансы на победу Камалы Харрис в 51%, хотя еще в конце сентября шансы были 56%.

Издание предупреждает, что эти изменения в рейтингах не обязательно означают реальное снижение шансов демократки на победу, ведь разрыв между кандидатами изначально был не слишком велик.

"Изменения на один-два процента могут быть статистическим "шумом", а не реальным доказательством движения", - говорится в публикации.

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Как писал УНИАН, американские избиратели больше поддерживают Дональда Трампа, чем Камалу Харрис, в вопросах, касающихся войн в Украине и на Ближнем Востоке. Согласно опросу The Wall Street Journal, больше избирателей считают, что Трамп лучше проведет страну через оба конфликта.

Также мы рассказывали, что Камала Харрис обнародовала заключение врачей о состоянии ее здоровья. По словам обозревателей, таким образом она надеется получить несколько дополнительных баллов на фоне ее соперника Дональда Трампа, которому 78 лет. Фактически Харрис намерена использовать прием самого же Трампа, который ранее обвинял нынешнего президента США Джо Байдена в профнепригодности из-за его возраста и состояния здоровья.

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