По словам журналистов, сейчас борьба между кандидатами является очень напряженной.

Кандидат в президенты США от демократической партии Камала Харрис незначительно опережает кандидата от республиканцев Дональда Трампа, а именно 46% против 43%. Об этом говорится в результатах нового опроса Reuters/Ipsos.

"По результатам шестидневного опроса, который завершился в понедельник, преимущество Харрис над Трампом мало чем отличается от 45% до 42% по данным опроса Reuters/Ipsos, проведенного неделей ранее, что подтверждает мнение о том, что борьба является чрезвычайно напряженной, поскольку до выборов 5 ноября осталось всего две недели", - подчеркнули в материале.

В частности опрос свидетельствует о том, что Харрис является лидером в пределах погрешности, тогда как последний опрос показал, что она опережает экс-президента США лишь на 2% пункта, если пользоваться не округленными данными.

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Также новый опрос показал, что избиратели не хорошо понимают состояние экономики и иммиграции в США. В то же время они поддержат именно подход Трампа по этим вопросам.

Кроме того, примерно 70% опрошенных избирателей отметили, что стоимость жизни становится больше в неправильном направлении. В частности 60% заявили, что экономика движется в неправильном направлении, а 65% так же ответили относительно иммиграционной политики.

В то же время опрошенные граждане США считают экономику и иммиграцию важнейшими проблемами страны. Когда у них спросили, кто из кандидатов придерживается лучшей позиции по этим вопросам, то в их понимании лидирует Трамп по экономике - 46% против 38% и по иммиграции - 58% против 35% у Харрис.

В свою очередь 35% респондентов утверждают, что следующий президент в первые 100 дней своей работы должен в первую очередь сосредоточиться на иммиграции. В то время, как 11% респондентов указали на неравенство доходов, а 10% - на здравоохранение и налоги.

Однако когда их спросили, кто из кандидатов лучше справится с угрозами демократии, то Харрис лидировала 42% против 35% у Трампа. Также граждане США уверены, что вице-президент лучше Трампа справится с политикой в отношении абортов и с трудностями в здравоохранении.

Выборы в США - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что экс-президент Дональд Трамп не станет помогать Украине, если победит на выборах. Она считает, что такой сценарий будет опасным для США.

"Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин сидел бы в Киеве и понимал, что это означает для Америки и нашего положения во всем мире", - подчеркнула Харрис.

В то же время издание Politico писало, что Дональд Трамп может попытаться захватить власть даже если проиграет на президентских выборах. По словам журналистов, если он проиграет, то столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю жизнь.

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