В разведке рассказали, как РФ продвигала своего кандидата в соцсетях.

Румынская разведка сообщила, что в ходе президентских выбров страна стала целью "агрессивной российской гибридной атаки".

Ссылаясь на данные разведки Конституционный суд страны отменил результаты первого тура выборов президента и аннулировал все итоги, передает BILD.

Кремль, вероятно, пытался вмешаться в выборы, проводя кампанию в поддержку Келина Джорджеску. По данным разведки, крайне правый пророссийский кандидат активно продвигался через TikTok с помощью управляемых аккаунтов, рекомендательных алгоритмов и платной рекламы.

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Подозрение вызвало то, что в конце ноября он неожиданно выиграл первый тур президентских выборов, хотя перед этим согласно опросам его шансы были минимальными. Ведомство по охране конституции Германии подтвердило эти данные.

Лидер фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер заявил изданию по поводу Румынии: "Около 85 тыс. фальшивых аккаунтов были систематически созданы Россией с 2016 года для наращивания влияния в соцсетях. Были кибератаки и подтвержденные денежные потоки от российских банков. Все это с целью поддержать пророссийского кандидата".

Выборы в Румынии

По результатам выборов в Румынии, которые объявила ЦИК страны, победителем в первом туре стал праворадикал Келин Джорджеску. Он известен своей поддержкой режима руководителя РФ Владимира Путина, а также заявлял, что за войной в Украине стоит якобы "империалистический" военно-промышленный комплекс.

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