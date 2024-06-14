В целом партия Герта Вилдерса PVV претендует на пять министерств в новом правительстве страны.

Новая коалиция в Нидерландах, которую возглавляет правый радикальный политик Герт Вилдерс, договорилась о распределении ключевых должностей в новом правительстве. Также там определили кандидатов на важные для Украины должности министров иностранных дел и обороны, пишет Politico.

Партия свободы Вилдерса PVV, правоцентристская либеральная VVD, центристский Новый общественный договор и популистская фермерская партия BBB завершили распределение главных должностей в новом кабинете после шести месяцев переговоров.

Отмечается, что кандидаты на должности министров предстанут перед парламентом на слушания по их утверждению. Такой шаг является новым в политике Нидерландов. Теперь оппозиции будет сложно кого-то заблокировать, ведь Вилдерс имеет твердое большинство.

Видео дня

В издании отметили, что партия Вилдерса PVV претендует на пять министерств, а именно: миграции, инфраструктуры, здравоохранения, внешней торговли, помощи развитию и экономики. Однако пост министра обороны получит либеральная партия VVD, представителем которой является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Известно, что министерством обороны будет руководить депутат от либералов Рубен Брекельманс.

Также центристская партия "Новый общественный договор", которую основал бывший христианский демократ Питер Омтцигт, будет иметь четыре министерские должности, среди которых и глава МИД. Главой министерства иностранных дел станет Каспар Вельдкамп, который был бывшим послом в Израиле и Греции и является горячим сторонником Тель-Авива.

По информации журналистов, четыре партии завершат слушания по кандидатам до 26 июня. Это позволит будущему премьер-министру Дику Схоофу отправиться в Брюссель на заседание Европейского Совета в конце месяца.

Как выборы в ЕС повлияют на помощь Украине

Ранее издание Politico предположило, что выборы в ЕС могут уменьшить поддержку для Украины. Бывшие чиновники отметили, что результаты выборов могут быть предвестником назревающего сопротивления военным усилиям западных стран.

"Начинает нарастать ультраправый импульс, который дает толчок и заряжает другие ультраправые силы. Вы можете почувствовать эту неотложность: "Давайте сделаем это в течение следующих шести месяцев", - подчеркнула бывшая заместитель помощника госсекретаря США в Бюро европейских и евразийских дел Хизер Конли.

В свою очередь по оценкам Европейского совета по международным отношениям, выборы в Европарламент могут угрожать помощи Украине, ведь произойдет "существенное смещение вправо во многих странах, правопопулистские и праворадикальные партии получат голоса по всему ЕС, а левоцентристские и "зеленые" партии их потеряют".

Вас также могут заинтересовать новости: