В случае необходимости пилоты ВСУ смогут использовать истребители для ударов по военным объектам на территории РФ.

Из Нидерландов в Украину первые истребители F-16 поступят уже летом 2024 года. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она уточнила, что соответствующая процедура идет по плану - сначала самолеты поступят из Дании, а затем - из Нидерландов.

"Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину, и с тех пор их поставки будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше, и это будет укреплять ваши Воздушные силы", - сказала Оллонгрен.

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В то же время она не уточнила конкретную дату, когда именно произойдет передача самолетов, но сказала, что это "общий план" и они будут отвечать потребностям Украины.

Министр добавила, что, кроме самих самолетов и пилотов, нужны технический персонал, оборудование, инфраструктура и Украина проводит соответствующие мероприятия, чтобы принять истребители.

По словам Оллонгрен, когда ВСУ получат F-16, то сами будут решать, как их использовать. Она подчеркнула, что Украина воюет против агрессора, согласно уставу ООН, речь идет о самообороне. Поэтому, если возникнет необходимость ударить по российским военным объектам, украинские пилоты смогут это сделать с помощью F-16.

"Итак, это - самооборона", - подчеркнула Оллонгрен.

По ее мнению, когда Украине запрещают использовать определенное оружие по военным целям в целях самообороны на территории РФ, которая ведет захватническую войну, это все равно, что предлагать воевать "со связанной одной рукой".

"Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое использование покажет их эффективность. Оно существенно укрепит Воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему превосходству в воздухе. Но это не может произойти сразу, как только вы получите первые F-16. Поэтому, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично", - сказала Оллонгрен.

Она предположила, что F-16 сами по себе не изменят ход войны, но эти истребители сделают Воздушные силы и противовоздушную оборону Украины гораздо сильнее. К тому же имеет большое значение мастерство соответствующих специалистов, а ВСУ, по словам министра, очень креативные.

"Мы это увидели в Черном море, когда вы прогнали Черноморский флот РФ", - сказала она.

F-16 для Украины - подробности

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за рубежом. По словам эксперта информационно-консалтингового агентства Defense Express Ивана Киричевского, они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала. Он уточнил, что есть определенное ограничение по пропускной способности осваивать новые самолеты. Эргономика работы на западных самолетах сложнее, чем на советских. Однако Украина и в этом все равно показываем очень хорошие результаты. Например, румыны 30 самолетов F-16 купили в Норвегии за полмиллиарда долларов еще в ноябре 2021 года, но начали получать их только весной этого года.

Эксперт добавил, что наши самолеты, которые будут базироваться за рубежом, не смогут при необходимости оперативно вылетать на боевые задачи рядом с линией фронта. Как считает специалист, такие предположения и идеи упираются в один важный момент - это будет слишком далеко до линии фронта. При этом боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 километров. Поэтому боевые полеты из соседних стран технически невозможны.

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