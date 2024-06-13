В частности внешняя политика после выборов может измениться в Германии и Франции.

Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что голосование на выборах в Европарламент, где победили ультраправые партии в Германии и Франции, может быть показателем растущей усталости Запада от войны в Украине. По словам бывших чиновников, результаты выборов могут быть предвестником назревающего сопротивления военным усилиям западных стран, пишет Politico.

Экс-чиновники отмечают, что результаты европейских выборов вместе с опасениями относительно возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах "придают новую актуальность усилиям", которые направлены на усиление поддержки Украины.

"Начинает нарастать ультраправый импульс, который дает толчок и заряжает другие ультраправые силы. Вы можете почувствовать эту неотложность: "Давайте сделаем это в течение следующих шести месяцев", - отметила бывшая заместитель помощника госсекретаря США в Бюро европейских и евразийских дел Хизер Конли. Видео дня

В то же время чиновник Министерства обороны подчеркнул, что западные страны, которые поддерживают Украину, почувствовали эту неотложность тогда, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, основа подготовки к вступлению Украины в НАТО и тренировки украинских военных была заложена еще летом 2022 года.

"Да, есть неотложность, но нет, она не обусловлена политическим циклом. Это обусловлено признанием того, что Россия решительно настроена попытаться ограничить возможности Украины", - подчеркнул анонимно высокопоставленный чиновник Минобороны США.

В свою очередь бывшие чиновники считают, что выборы в ЕС и предстоящие выборы в США являются первоочередными для тех, кто поддерживает Украину.

"Самым ярким примером правого сдвига является Франция, где "Национальное объединение" Марин Ле Пен победило умеренное движение "Возрождение" президента Эммануэля Макрона. Голосование заставило Макрона назначить досрочные парламентские выборы в июне и июле, что является серьезной авантюрой, которая может привести к дальнейшему росту поддержки партии Ле Пен во Франции", - говорится в материале.

В то же время Макрон, как президент, имеет полномочия в вопросах национальной безопасности и внешней политики, поэтому отношение к помощи Украине, вероятно, не изменится, добавляет Конли.

По ее словам, если партия Ле Пен получит абсолютное большинство на досрочных выборах, то правительство страны будет поглощено внутренней политикой, поэтому усилия по Украине могут быть заморожены.

"Если Макрон проиграет, а Ле Пен и ее группа победят и получат Национальное собрание, то помощь со стороны Франции может быть несколько турбулентной. На украинской сцене или на оборонной сцене они не будут поддерживать многое из того, что хочет сделать Макрон", - объяснил бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам европейской политики и политики НАТО Джим Таунсенд и добавил, что Ле Пен имеет связи с РФ.

По словам Таунсенда, канцлер Германии Олаф Шольц также получил удар, проиграв ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая не поддерживает предоставление большей помощи Украине.

"Хотя немедленных изменений в поддержке Киева со стороны Германии не произойдет, результаты выборов в ЕС являются предупреждением для партии Шольца, что он может оказаться "в долгу", - отметил экс-чиновник.

Выборы в ЕС - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о роспуске Национального собрания и назначил выборы на 30 июня и 7 июля из-за поражения его команды на выборах в Европарламент.

"Ультраправые партии, которые в последние годы выступали против многих достижений, добиваются успехов повсюду на континенте", - отметил он.

Также премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщил, что подаст в отставку после поражения на выборах. По информации журналистов, политик прокомментировал результаты парламентских выборов со слезами на глазах.

"Для нас это был особенно тяжелый вечер, мы проиграли. С завтрашнего дня я ухожу в отставку с должности премьер-министра. Но либералы сильны, мы вернемся", - отметил он 10 июня.

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