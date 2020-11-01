По словам Михеила Саакашвили, Национальное движение и другие оппозиционные группы получили абсолютное большинство в Грузии.

Михеил Саакашвили заявил, что не претендует на должность премьер-министра Грузии, но пообещал противостоять власти до конца.

Об этом он заявил в эфире канала "Мтавари архи", передает Грузия Online.

По словам Саакашвили, правящая партия "Грузинская мечта" проиграла парламентские выборы и доказала, что важным является именно народ.

"Они проиграли, сегодня мы доказали, какая мы важная нация. (...) Если бы в прошлом оппозиция когда-либо выиграла с 50-53-55 процентами в первом туре, это было бы невообразимо, значит, система Иванишвили рухнула. В этой ситуации их история окончена. Дайте возможность грузинскому народу вздохнуть спокойно, передайте спокойно, и ничего не будет проблемой. Если вы собираетесь творить тысячу видов мерзостей, я Михеил Саакашвили, я пойду до конца, я не хочу должности, но кто поднимет руку на мой народ, мы готовы противостоять ему до конца. Вы поняли, что проиграли выборы, но это не значит, что жизнь окончена", - заявил он.

Он заявил также, что не поддерживает конфронтации в стране. И в случае победы обещает мирную передачу процесса и отсутствие репрессий.

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По его словам, Национальное движение и другие оппозиционные группы получили абсолютное большинство в Грузии.

"В Грузии меняется власть, Грузия и будет продолжать двигаться вперед", - заявил Саакашвили.

Выборы в Грузии: новости

В субботу, 31 октября, в Грузии состоялись выборы в парламент 10-го созыва. 120 депутатов будут избраны на пропорциональной основе и 30 - на мажоритарной.

По данным экзит-пола, на выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия "Грузинская мечта" (52,26%). Оппозиционный блок "Единое национальное движение", сформированный партией Михеила Саакашвили, набрал вдвое меньше голосов (25,33%). Он занимает второе место.

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Автор: УНИАН