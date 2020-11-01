Данные экзит-полов оценивают голосование только по партийным спискам, по которым в парламент выберут 120 депутатов. Еще 30 выбирают на мажоритарных округах.

На выборах в парламент Грузии, которые состоялись 31 октября, лидирует правящая партия "Грузинская мечта" (52,26%).

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного британской организацией Survation, передает Громадське со ссылкой на грузинский телеканал "Рустави-2".

Оппозиционный блок "Единое национальное движение", сформированный партией Михеила Саакашвили, набрал вдвое меньше голосов (25,33%). Он занимает второе место.

Отмечается, что на этих выборах установили очень низкий проходной барьер - 1%. Следовательно, предварительно в грузинский парламент попадают 9 партий: правящая партия "Грузинская мечта" - 52,26%; "Единое национальное движение" (оппозиционная коалиция, сформированная партией Саакашвили) - 25,33%; оппозиционная сила "Европейская Грузия" - 4%; партия "Гирчи" - 3,5%; партия "Лело" - 2,6%; ультраправый "Альянс патриотов" - 2,3%; избирательный блок Георгия Вашадзе - 2,3%; "Грузинская лейбористская партия" - 1,2%; партия "Граждане" - 1%.

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О схожих результатах выборов свидетельствуют экзит-полы американской компании Edison Research, которые заказала телекомпания "Формула", передает "Грузия Online".

Так, по этим данным в парламент Грузии проходят: "Грузинская мечта" - 46%; "Единое национальное движение" - 28%; "Европейская Грузия" - 5%; "Лело" и "Гирчи" - по 3%; "Альянс патриотов" - 2%.

Данные экзит-полов дают оценку голосованию только по партийным спискам. Это 120 мандатов.

Отмечается, что по результатам обоих экзит-полов, в парламент Грузии не прошла пророссийская партия "Единая Грузия".

Напомним, в субботу, 31 октября, в Грузии состоялись выборы в парламент 10-го созыва. 120 депутатов будут избраны на пропорциональной основе и 30 - на мажоритарной.

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Автор: УНИАН