Граждане Грузии избирают парламент 10-го созыва. 120 депутатов будут избраны на пропорциональной основе и 30 - на мажоритарной

В Грузии сегодня проходят парламентские выборы.

Гражданам страны предстоит сделать выбор между 50 избирательными субъектами - 48 партиями и 2 блоками. Также должен быть сделан выбор между мажоритарными кандидатами, сообщает издание Грузия online.

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По информации Центральной избирательной комиссии, в стране открыты 3 тыс. 657 избирательных участков, 11 избирательных участков, созданных в исключительных случаях, и 127 специальных избирательных участков, созданных для обеспечения участия избирателей, находящихся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция), а также 52 избирательных участка за рубежом (38 стран).

Накануне Грузия не пустила украинскую делегацию из 30 депутатов, которые летели наблюдать за голосованием.

В Грузии зарегистрированы 3 млн 526 тыс. 023 избирателя, в том числе 14 тыс. 170 - за рубежом.

Население страны изберет парламент 10-го созыва. В парламент, состоящий из 150 мест, 120 депутатов будут избраны по пропорциональной и 30 - на основе мажоритарной избирательной системы.

В парламентских выборах примет участие и оппозиционная партия «Единое национальное движение», которую связывают с Михаилом Саакашвили. Ранее члены политической силы уже выступили с заявлением, что предложат кандидатуру экс-президента на пост премьера, если они пройдут в парламент.

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Автор: Виктория Токарева