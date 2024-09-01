Однако ультраправые вряд ли смогут сформировать правительство, поскольку другие партии исключили возможность присоединения к коалиции с ними.

Немецкая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) близка к тому, чтобы стать первой ультраправой партией, победившей на региональных выборах в Германии со времен второй мировой войны. Однако, как пишет Reuters, скорее всего, она будет отстранена от власти конкурирующими партиями.

По данным экзит-полов, AfD наберет 33,5% голосов в земле Тюрингия, что значительно больше, чем 24,5% консервативной партии "Христианско-демократический союз". В соседней земле Саксония консерваторы лидировали с 32%, всего на полпроцента опережая AfD.

Левый популистский альянс Сары Вагенкнехт (BSW), который, как и AfD, требует более жесткого контроля над иммиграцией и хочет прекратить вооружать Украину, занял третье место в обеих землях, хотя и значительно уступил более ранним опросам.

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Отмечается, что результаты выглядят неутешительными для коалиции канцлера Олафа Шольца, хотя его социал-демократы, похоже, преодолели 5%-ный барьер для того, чтобы остаться в парламентах обеих земель.

При этом AfD вряд ли сможет сформировать правительство, поскольку другие партии исключили возможность присоединения к коалиции с ней, называя ее антидемократической и экстремистской.

Германия сокращает военную помощь Украине

Как писал УНИАН, недавно немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии негласно прекратило финансировать все экстренные внеплановые пакеты военной помощи, оставив только плановую помощь. Уже на следующий год даже плановую помощь урежут вдвое, а в последующие годы - в десять раз.

При этом Олаф Шольц отрицает сокращение помощи. Мол, поставки будут те же, просто изменится источник финансирования - доходы от замороженных активов РФ, а не немецкий бюджет.

Однако все опрошенные журналистами эксперты говорят, что использование замороженных активов еще не заработало, и неизвестно, заработает ли, а сокращение помощи началось уже сейчас.

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