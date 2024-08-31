В частности, в список вошли 14 тысяч снарядов калибра 155 мм.

Германия сообщила о выделении новой партии военной помощи Украине. Это следует из обновленного списка переданных Киеву вооружений и других средств на сайте немецкого правительства.

В частности, Украине передали еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T. В целом Германия поставила уже три единицы этой техники. В список переданной помощи также вошли:

26 дронов-разведчиков Vector;

1 эвакуационная машина Bergepanzer-2;

6 инженерных экскаваторов;

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

10 беспилотных надводных кораблей.

Также Германия отправила 55 тысяч аптечек, винтовки и другое оборудование для Сил обороны Украины.

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Оружие для Украины

Европейский союз подготовил для Украины 700 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм из обещанного миллиона, и промышленность набирает обороты. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Кроме того, Соединенные Штаты наращивают производство боеприпасов для Украины. Завод в Пенсильвании увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, а также планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности, пишет Associated Press.

А 28 августа стало известно о новом пакете помощи Украине от Литвы. Страна передала системы борьбы с беспилотниками, погрузчики, раскладушки для украинской армии. Кроме того, были поставлены боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, дистанционные системы детонации RISE-1 и тому подобное.

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