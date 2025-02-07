По словам кандидата в канцлеры Германии, он не одобряет прямое вмешательство в политику страны "кого-то из орбиты Трампа".

Кандидат на должность следующего канцлера Германии Фридрих Мерц заявил о более жесткой позиции относительно трансатлантических отношений. В частности он выразил обеспокоенность относительно политического влияния американского миллиардера Илона Паска перед национальными выборами в Германии, которые состоятся 23 февраля, пишет Politico.

В интервью Berliner Morgenpost Мерц заявил, что планирует поднять вопрос о продвижении Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) перед президентом США Дональдом Трампом.

"У меня есть четкое мнение и по этому поводу - и я поделюсь им с ним: я не одобряю попытки кого-то из орбиты Трампа осуществить такое прямое вмешательство в выборы в Германии", - подчеркнул политик.

Видео дня

В издании напомнили, что с начала досрочной избирательной кампании Маск открыто поддержал AfD. В частности он писал положительные отзывы о партии на своей странице в соцсети X, проводил прямой эфир с лидером партии Алисой Вайдель и критиковал традиционные мейнстримные партии.

В то же время в правительстве Германии обвинили Маска во вмешательстве в выборы и нормализации экстремизма.

Кроме того, торговля является еще одним вопросом, который хочет поднять Мерц. Известно, что Трамп неоднократно повышал тарифы на европейские товары, поэтому немецкий политик дал понять, что его страна не будет с этим мириться.

"Мы не смиримся с тарифами, которые вводятся по политическим причинам. Если Трамп сделает это, Европа должна отреагировать. Я не хочу торговой войны, но если потребуется, мы будем защищаться с помощью наших собственных тарифов", - заверил он.

Также Мерц прокомментировал возможное сокращение поддержки США для Украины:

"Я надеюсь, что мы не попадем в такую ситуацию. Мы должны убедить американское правительство, что поддержка Украины в его собственных интересах".

По словам политика, он планирует провести свой первый разговор с Трампом в формате "открытой дискуссии".

Вмешательство Маска в европейскую политику - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Илон Маск выступил на съезде ультраправой партии Германии "AfD". По его словам, эта партия является главной надеждой для страны. Также он отметил, что нынешнее немецкое правительство "не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа".

Кроме того, миллиардер решил вмешаться и во внутреннюю политику Британии. Он начал информационную атаку на правительство Кира Стармера в Великобритании и обвинил премьер-министра страны в том, что он не привлек к ответственности этнические банды, которые похищали и насиловали детей, когда Стармер еще был руководителем британской прокуратуры в 2008-2013 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: