По словам миллиардера, нынешнее правительство Германии не заинтересовано в здоровье и благосостоянии своего народа.

Американский миллиардер Илон Маск присоединился по видеосвязи к съезду ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), передает Die Welt.

По словам Маска, партия AfD является главной надеждой Германии.

"Очень важно, чтобы люди в Германии гордились тем, что они немцы", - считает миллиардер.

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Он отметил, что "немецкая культура" насчитывает "тысячи лет", ведь даже римский полководец Юлий Цезарь был "поражен" боевым духом германских племен.

Однако, по словам Маска, вместо этого "правительство агрессивно подавляет свободу слова".

"Нынешнее немецкое правительство, очевидно, не заинтересовано в здоровье и благосостоянии немецкого народа. Поэтому AfD должна бороться, бороться, бороться, особенно за большее самоопределение для Германии и стран Европы и меньше для Брюсселя", - подчеркнул разработчик.

Вмешательство Илона Маска в выборы Германии - что известно

Ранее Олаф Шольц заявил, что Илон Маск угрожает европейской демократии из-за своей поддержки ультраправых в Германии. По его словам, такие случаи нужно критиковать.

В то же время издание Business Insider предположило, для чего Илону Маску вмешиваться в европейскую политику. В частности эксперт издания считает, что мотивация Маска комментировать немецкую партийную политику может быть связана с его опытом в немецком бизнесе.

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