Американский миллиардер требует отставки британского премьера и тюремного заключения для одного из министров.

После вмешательства в ход предвыборной кампании в Германии американский миллиардер Илон Маск начал информационную атаку на правительство Кира Стармера в Великобритании. Как и обычно, для этого Маск использовал собственную социальную сеть Х.

В серии сообщений, миллиардер обвинил Стармера в том, что он не привлек к ответственности этнические банды, которые похищали и насиловали детей, когда нынешний премьер еще был руководителем британской прокуратуры в 2008-13 годах.

Маск также призвал посадить действующего министра безопасности Джесс Филлипс за то, что она отклонила призывы провести публичное расследование громкого скандала 20-летней давности относительно жестокого обращения с детьми в городе Олдем.

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"В Великобритании серьезные преступления, такие как изнасилование, требуют одобрения Королевской прокуратуры на то, чтобы полиция обвинила подозреваемых. Кто был председателем Королевской прокуратуры, когда группам насильников было разрешено эксплуатировать молодых девушек, не представая перед правосудием? Кир Стармер", - написал Маск.

Американский миллиардер также высказался в поддержку лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа, который выступает с антиэмигрантских позиций.

Как пишет британское издание Independent, на самом деле именно во времена, когда Стармер руководил британской прокуратурой, прошли несколько судебных процессов в отношении этнических банд насильников. Также Стармер запустил реформу прокуратуры, чтобы облегчить процедуры расследования дел о сексуальном насилии над детьми.

Кроме того, отвечая на призывы построить новый завод Tesla в Шотландии, Маск сказал, что "очень немногие компании" будут готовы вкладывать деньги в Великобританию под руководством действующего правительства.

Официальный представитель премьер-министра Британии отказался комментировать большинство последних заявлений Маска, но отметил, что за время работы нового правительства страна получила 63 миллиарда фунтов стерлингов дополнительных инвестиций.

"Правительство бесстыдно придерживается подхода, направленного на экономический рост и поддержку бизнеса", - подчеркнул представитель.

Маск вмешивается в европейскую политику

Как писал УНИАН, в декабре Илон Маск начал публично комментировать внутреннюю политику Германии. В частности, он высказался в поддержку правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". После теракта в городе Магдебург Маск назвал канцлера Олафа Шольца "некомпетентным дураком" и призвал его уйти в отставку.

Немецкие политики выразили недовольство тем, что американец вмешивается во внутренние дела Германии. Вице-канцлер Роберт Хабек даже высказал мнение, что Маск сознательно подыгрывает европейским правым с целью ослабить Европу.

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