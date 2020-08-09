В Беларуси в день выборов продолжают задерживать наблюдателей и активистов - СМИ

Кандидат в президенты Светлана Тихановская из соображений безопасности покинула свою квартиру.

В основной день президентских выборов в Беларуси, 9 августа, продолжают задерживать независимых наблюдателей и активистов.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свою белорусскую службу, которая публикует список задержанных.

Так, в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской заявили о задержании восьми представителей 8 и 9 августа. Часть из них посадили под многодневный арест, что инкриминируют другим - пока неизвестно.

"К сожалению, мы не можем получить более подробную информацию о многих из них - где они находятся, что им инкриминируют т.д.", - сказали в штабе.

Сообщается, что сама Тихановская вечером 8 августа из соображений безопасности покинула свою квартиру.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят выборы президента. По данным ЦИК, создано 5 тыс. 767 избирательных участков, в том числе, 44 - за рубежом. С 4 по 8 августа состоялось досрочное голосование.

ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты нынешнего главу государства Александра Лукашенко, а также Светлану Тихановскую, Анну Конопацкую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня.

65-летний Лукашенко руководит страной бессменно уже почти 26 лет. Кроме первых выборов 1994 года, на которых он победил, никакие другие на международном уровне не были признаны свободными и справедливыми (2001, 2006, 2010, 2015 годы).

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