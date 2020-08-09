Лукашенко проголосовал на президентских выборах в Беларуси (фото)
11:57, 09 августа 2020Мир
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Глава государства голосовал в Минске, на участке в Университете физкультуры.
Лукашенко на выборах 9 августа / REUTERS
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах.
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Как сообщает TUT.by, глава государства голосовал в Минске, на участке в Университете физкультуры.
Лукашенко поинтересовался обстановкой на участке и дал свой паспорт члену избирательной комиссии.
«Моя фотография?» – пошутил президент, получил свой бюллетень и направился в кабинку для голосования.
После голосования Лукашенко пообщался с журналистами.
- В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.
- В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".
- Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера. У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.
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