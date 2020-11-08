На улицах Нью-Йорка и Вашингтона царит праздничное настроение.

Победа Джо Байдена на выборах означает, что Трамп станет первым со времен Джорджа Буша-старшего президентом, который задержался в Белом доме только на один срок.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер в тот момент, когда на информационных табло появились новости, что Джо Байден избран 46-м президентом США, люди вышли на проезжую часть и начали приветствовать друг друга, целоваться, обниматься, сигналили машины. Толпа скандирует "Трамп, иди, ты уволен!". Атмосфера, как на Новый год. Читайте также"Наша дружба становится только сильнее": Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

Самого Джо Байдена эта новость застала в родном городе Уилмингтон, где он был со своей семьей. Как пишет американская пресса, уже несколько дней Байдена охраняют как потенциально избранного президента.

Под Белым домом собрались тысячи людей, которые буквально за час съехались со всех окрестностей. Они также обнимаются, целуются, фотографируются, кричат, празднуют победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

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Автор: Олег Давыгора