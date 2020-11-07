Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил 273 голоса выборщиков, что означает победу на президентских выборах.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

Читайте такжеБайден о своей ожидаемой победе: цифры показывают уверенную картинуС таким прогнозом выступили в субботу телеканалы CNN, NBC, Fox News.

По их оценкам, Байден одержал победу в штате Пенсильвания (20 голосов выборщиков). Таким образом, согласно подсчетам CNN и NBC, у него теперь 273 голоса выборщиков, у действующего президента США Дональда Трампа - 213.

По данным Fox News, Байден также одержал победу в штате Невада (6 голосов выборщиков). CNN назвала его "избранным президентом США". Согласно оценке AP, демократ "победил Дональда Трампа".

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Автор: УНИАН