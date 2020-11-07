Действующий глава Белого дома отметил, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

Читайте такжеАмериканские СМИ объявили о победе Байдена на выборах президента США (фоторепортаж)Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном его избирательным штабом.

Он отметил, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдавать себя за победителя, и почему его союзнические медиа так настойчиво пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда была раскрыта. Простой факт состоит в том, что выборы еще далеко не завершены", - подчеркнул Трамп.

Также он заявил, что, начиная с 9 ноября, его избирательный штаб будет в судах добиваться, чтобы обеспечить соблюдение избирательного законодательства и определения законного победителя.

Выборы президента США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса выборщиков, что свидетельствует о его победе над республиканцем Трампом в борьбе за Белый дом.

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Автор: Виталий Саенко