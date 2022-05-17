Накануне правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении страны в Альянс.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО.

Об этом пишет SVT.

Теперь заявка Швеции будет подана вместе с заявкой Финляндии, уверена Линде.

"Это воспринимается как большое, серьезное событие, как шаг, который мы считаем самым лучшим для Швеции", – отметила министр.

Напомним, 16 мая правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО.

Известно, что голосование финского парламента ожидается вечером 17 мая.

Финляндия и Швеция подают заявки на вступление в НАТО: подробности

15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально решили вступить в НАТО.

Россия и Турция осудили такое решение.

Владимир Путин заявил, что ответ РФ на вступление в НАТО Швеции и Финляндии будет зависеть от расширения инфраструктуры этого военно-политического блока.

А Реджеп Тайип Эрдоган резко выпалил, что Турция не может поддержать расширение Альянса, потому что Финляндия и Швеция являются "домом для многих террористических организаций".

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