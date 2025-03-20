По словам президента, сейчас США не поддерживают Украину в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что снятие темы перспективы членства Украины в НАТО с переговорного процесса является большим подарком для России. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

Президент Украины считает неправильной позицию США, которая заключается в снятии с переговоров темы движения Украины к членству в НАТО.

"Соединенные Штаты Америки как главный союзник в НАТО - не поддерживает Украину в НАТО. На сегодня это так. Считаю, что нельзя просто так это дарить русским. Я считаю, что это большой подарок, что снимают эту тему с переговоров. Я просто считаю, что это неправильно", - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства выражает сожаление, что Украину не берут в Альянс, потому что Украина очень хочет получить членство:

"Мы считаем, что это бы решило много проблем и много вопросов".

В частности, по его словам, когда сегодня идет поиск вариантов усиления армии Украины, украинской ПВО, увеличение численности военных, мест для проведения учений и тренировок, или каким должен быть иностранный контингент для размещения в Украине, то вместо этого Украину можно было бы пригласить в НАТО.

Зеленский считает, что с НАТО было бы проще.

Вступление Украины в НАТО - позиция США

Как сообщал УНИАН, недавно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что считает маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО.

12 февраля министр обороны США Пит Гегсет заявил, что в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

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