Он подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежит государству Украина, в том числе, Запорожская АЭС, которая находится в оккупированном россиянами городе Энергодар.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос собственности Запорожской атомной электростанции. Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Осло.

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные атомные электростанции. Это у нас не частная собственность", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что все атомные электростанции принадлежат государству Украина, в том числе, Запорожская АЭС, которая находится в оккупированном россиянами городе Энергодар.

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"И это признают все. Это, кстати, признает МАГАТЭ, признают различные международные институты", - добавил президент.

Как отметил Зеленский, персонал на Запорожской АЭС постоянно получал от Украины заработную плату. Персонал АЭС - это граждане Украины.

По словам президента, российские захватчики незаконно сменили руководство на АЭС и вывезли в Россию детей работников станции. Зеленский сообщил:

"Но, весь персонал, все профессионалы, все атомщики там - это украинцы. Вы знаете, каким образом они (россияне) их держат. Они взяли у многих из них детей. Посадили на автобусы и вывезли на территорию Российской Федерации. Таким образом, люди работают. Так и есть. Ты ради ребенка сделаешь все".

Он подчеркнул, что в условиях российской оккупации станция нормально не обслуживается, несмотря на приезд комиссии МАГАТЭ и постоянные инспекции.

"Все понимают, что она должна охлаждаться. Для этого постоянно нужно правильно ее технически поддержать. После того, как россияне взорвали дамбу, поставки воды туда нормальной нет. То есть, это усложненный процесс", - сказал Зеленский.

Как подчеркивает президент, станция находится в очень сложных технических условиях.

"Вопрос, который ставят нам американцы - я не знаю, обсуждали ли они это с россиянами или не обсуждали... Президент Трамп меня спросил: что вы думаете об этой станции? - Я сказал, что если она не будет украинской, работать она ни на кого не будет. Это незаконно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что от американцев раздаются определенные голоса. Украинский лидер сказал:

"Если американцы думают об этом, как найти выход из этой ситуации, они хотят ее забрать у русских, и хотят инвестировать, модернизировать - это вопрос другой. Этот вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом".

Также он сказал, что с американцами не обсуждалось то, что распространяется в прессе в целом по электрической генерации в Украине.

"Мы не будем обсуждать", - сказал Зеленский.

Другие АЭС в Украине, которые работают, являются серьезными гарантиями для энергетической безопасности Украины.

Заявления Трампа относительно украинских АЭС

В Белом доме по итогам разговора президентов США и Украины заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них.

Впоследствии Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора с Трампом обсуждалась возможность возобновления работы Запорожской АЭС. По словам Зеленского, может понадобиться очень много шагов, чтобы за полтора, два, два с половиной года станция начала приносить деньги и электричество для людей, если будет возвращен над ней контроль Украины.

В свою очередь министр энергетики США Крис Райт заявил, что они могут принять участие в управлении украинскими электростанциями, если это поможет обеспечить прекращение огня и принести мир.

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