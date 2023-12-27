Переговоры с Украиной являются частью европейской архитектуры безопасности, говорит Зельмаер.

Процесс вступления Украины в Европейский Союз может занять от шести до одиннадцати лет. Такое мнение высказал глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмаер.

"Австрии потребовалось шесть лет, Испании - одиннадцать. Украина может оказаться где-то посередине", - сказал он в интервью газете Kleine Zeitung. Также Зельмаера спросили, не является решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС "пустым обещанием, как это было в случае с Турцией".

"Переговоры о вступлении - это конкретное обещание стать постоянным членом европейской семьи. Однако для этого необходимо двигаться в сторону ЕС. Турция отдалилась от ЕС. В отличие от нее мы видим Украину в самом сердце ЕС. Переговоры с ней являются частью нашей архитектуры безопасности. Европа не должна возвращаться к мрачным временам XIX века, когда агрессор вторгается к своему соседу, чтобы аннексировать землю", - ответил он.

Также глава представительства Еврокомиссии отметил, что с 2016 года Украина приняла 70% законов ЕС. "Однако многое еще предстоит сделать, я имею в виду, в частности, независимость судебной системы и эффективность администрации", - добавил Зельмаер.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Напомним, что в феврале президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе. Летом на саммите ЕС в Бельгии стране предоставили статус кандидата.

14 декабря президент Европейского совета Шарль Мишель объявил, что они одобрили начало переговоров о вступление в Евросоюз с Украиной и Молдовой.

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