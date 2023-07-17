Издание отметило, что, если кто-то думает, что путь Киева в НАТО труден, то советует подождать и увидеть его борьбу за вступление в ЕС.

Украина находится на пути присоединения к НАТО и Евросоюзу, но лидеры стран-членов Альянса только разочаровали Киев расплывчатым заявлением о вступлении, когда "будут выполнены условия".

Об этом говорится в материале Foreignpolicy. Издание при этом отметило честность НАТО, которое говорит, что еще нужно преодолеть препятствия. "Это резко контрастирует с ЕС и его заявлениями о членстве Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО - это борьба, подождите, что произойдет, когда приблизится вступление Украины в ЕС", - написало издание.

В материале отмечается, что громкая риторика Брюсселя о будущем Украины в ЕС, как будто говорит, что присоединение Киева к блоку дело решенное.

Видео дня

Издание напомнило, что когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель в феврале, лидеры ЕС расталкивали друг друга, чтобы сфотографироваться с лидером военного времени. Президент Евросовета Шарль Мишель поприветствовал Зеленского твитом: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".

При этом, когда членство в ЕС подробно обсуждается с Украиной, основное внимание уделяется тому, что Киев должен сделать, чтобы присоединиться. Украинцы же принимают новые законы и реформы, необходимые для членства в ЕС. "Украинцы ставят все новые и новые галочки в длинном списке дел, связанных с членством в ЕС, от реформы своей судебной системы до разработки нового закона о СМИ и борьбы с коррупцией", - констатирует Foreignpolicy.

Но в то время как Украина работает над вступлением в ЕС, Брюссель делает недостаточно, чтобы быть готовым принять Украину. Таким образом, высокопарная риторика лидеров ЕС о членстве Украины не соответствует их действиям.

"Чтобы присоединить страну с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, финансированием и потребностями в восстановлении, как истерзанная войной Украина, потребуется серьезная реформа институтов, политики и бюджетных процессов ЕС. По крайней мере, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами по поводу распределения средств ЕС", - пояснило ситуацию издание.

Поэтому, если бы лидеры ЕС действительно серьезно относились к членству Украины, усилия по реформированию блока уже должны были бы начаться.

Основной проблемой является бюджет ЕС, в котором преобладают два основных элемента: сельскохозяйственные субсидии и проекты развития в более бедных регионах, которые в совокупности составляют примерно 65% долгосрочного бюджета ЕС. "По обоим этим вопросам перспектива членства Украины является взрывоопасной. Украина - одна из беднейших стран Европы с доходом на душу населения, который составляет лишь одну десятую от среднего по ЕС и менее половины от самого бедного члена ЕС - Болгарии. Украина также сейчас имеет обширные потребности в восстановлении инфраструктуры и реконструкции. Ко всему этому добавьте один из крупнейших сельскохозяйственных секторов континента, который внезапно получит право на субсидии ЕС", - описало ситуацию издание.

Если бы бюджет ЕС и процесс перераспределения остались без изменений, Киев немедленно высосал бы значительную часть бюджета ЕС, включая средства, которые сейчас направляются менее состоятельным членам блока в Восточной Европе и других странах. "Многие страны, которые в настоящее время пользуются средствами ЕС, в одночасье превратятся в чистых доноров. Если вы думаете, что все это пройдет гладко, значит, вы плохо разбираетесь в европейской политике", - отметило издание.

При этом журналисты отметили, что на самом деле битва за доступ Украины к европейским сельскохозяйственным рынкам уже началась. Издание напомнило, что после вторжения Брюссель поддержал Украину, позволив ее зерну и другим сельскохозяйственным продуктам выйти на единый рынок ЕС. Однако более дешевые украинские товары подорвали бизнесс фермеров в Польше, Венгрии и Словакии. Несмотря на то, что Украина отчаянно нуждалась в доходах, Польша нарушила правила ЕС и в одностороннем порядке заблокировала ввоз украинского зерна на свою территорию. ЕС вмешался, предложив компромисс, позволив украинской продукции поступать в ЕС, но потребовав, чтобы она миновала пять восточноевропейских стран, наиболее пострадавших от нежелательной конкуренции.

"Поэтому неудивительно, что некоторые из восточноевропейских стран, которые считаются одними из крупнейших военных и дипломатических союзников Украины, также выступают против серьезных усилий по проведению реформ ЕС, которые являются необходимым условием для вступления Украины", - подытожили журналисты.

Вступление Украины в Евросоюз

Украина уже давно заявила о желании присоединиться к Евросоюзу. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда Украина 28 февраля 2022 года подала официальную заявку на вступление в ЕС. Четыре месяца Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство.

Вместе с новым статусом Украина получила семь рекомендаций, выполнение которых необходимо для продвижения в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: