По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина станет членом ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна покончить с "30 годами кумовства и коррупции", чтобы вступить в Европейский Союз.

Как сообщает Die Welt, такое заявление глава немецкого МИД сделала на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне. При этом она отметила, что реформы в Украине сейчас происходят с "невероятной скоростью".

Бербок добавила, что Украина уже достигла прогресса в реформах, в частности в сферах свободных СМИ и верховенства права. Этот прогресс Германия активно поддерживает.

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"Но также ясно, что будущее требует дальнейшего прогресса, чтобы положить конец 30 годам кумовства, и необходимо четко заявить, что коррупция... также должна быть закончена", – заявила она.

По ее словам, нет никаких сомнений, что Украина станет членом ЕС.

"Поэтому инвестиции частных компаний в реконструкцию страны были тем более целесообразными, поскольку они в конечном итоге укрепили европейский внутренний рынок. Украина может стать решающим фактором в укреплении европейского внутреннего рынка, особенно в отношении чистой энергии", – подчеркнула Бербок.

Путь Украины в ЕС

Украина подала официальную заявку на присоединение к ЕС в первые дни полномасштабного российского вторжения. Заявку на вступление Украины в ЕС по специальной процедуре президент Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.

По состоянию на 19 июня 2023 года Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. В условиях полномасштабной войны, которую развязала против нашей страны Россия, это является значительным успехом.

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