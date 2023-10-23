Документ уже подписал турецкий президент.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента Турции в соцсети Х (ранее Twitter).

"Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан на рассмотрение Великого Национального Собрания (парламента – УНИАН) Турции", – говорится в сообщении.

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Вступление Швеции в НАТО

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. В апреле 2023 года Финляндия официально стала членом Альянса, однако со вступлением в организацию Швеции есть определенные нюансы. Заявку этой страны блокировали Турция и Венгрия.

Турция требует от Швеции больше шагов для подавления воинствующей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую ЕС и США считают террористической группировкой. Эрдоган выдвинул ультиматум и сказал, что заявку Швеции Турция одобрит тогда, когда Стокгольм экстрадирует в Анкару 130 "террористов".

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