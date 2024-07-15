Он назвал единственный способ обеспечить членство страны в Альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, могла ли бы Украина стать членом Альянса постепенно - сначала территории, которые контролируются властями, а впоследствии - деоккупированные.

В интервью информационному телемарафону генсека спросили, считает ли он реальным так называемый немецкий сценарий. "Мы видели разные модели и я буду осторожным в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины. Думаю, что важнейшим результатом этого саммита является очень сильный политической месседж от всех стран-союзников, что Украина станет членом НАТО и что ее путь к членству является необратимым", - ответил он.

По словам Столтенберга, союзники демонстрируют свою поддержку действиями, предоставляя Украине военную помощь. "Если Путин победит, то и не будет никакого обсуждения вопроса членства. Единственный способ обеспечить членство Украины в НАТО - это не дать Путину победить, а значит обеспечить, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой", - подчеркнул он.

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Членство Украины в НАТО

Как известно, партнеры уже неоднократно заявляли, что украинцы не смогут присоединиться к Альянсу, пока на их территории продолжается война.

На саммите НАТО 2023 года страны-члены сняли требование о плане действий по членству для Украины, однако приглашение до сих пор не предоставили.

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