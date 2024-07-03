Социологи фиксируют два подхода к пониманию украинцами государственного суверенитета - через территориальную целостность и через свободу геополитического выбора.

Менее четверти украинцев готовы смириться с потерей оккупированных территорий ради вступления в НАТО и в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в мае и обнародованного 3 июля Европейским советом по международным отношениям.

Так, сначала у респондентов спросили, должна ли Украина согласиться на членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированной территории. 48% опрошенных ответили "точно нет", 23% - "наверняка нет", 17% - "наверняка да" и 5% - "точно да". Еще 7% затруднились дать ответ.

Как отмечают исследователи, стойкость украинцев подкрепляет их веру, что Украина может выиграть. Украинцы пока не готовы рассматривать основные компромиссы для завершения войны.

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На вопрос о том, готовы ли они на вступление в Альянс завтра в обмен на отказ от оккупированной территории, семеро из десяти украинцев отвечают, что они не поддержали бы такую идею. Лишь двое из десяти поддерживают такое предложение.

Однако, как подчеркивают исследователи, представляется, что украинцы видят более важным право выбирать их геополитическую ориентацию, чем территориальную целостность. Это следует из ответов, которые украинцы дали на вопрос о том, какой вариант важнее: сохранение суверенитета или возвращение территории.

45% опрошенных украинцев ответили, что они бы предпочли вариант, где Украина теряет часть пока оккупированной территории, но остается суверенной, с ее собственной армией и свободой выбирать альянсы, такие как ЕС и НАТО.

Только 26% выбрали вариант, где Украина восстанавливает контроль над оккупированной территорией, но соглашается на демилитаризацию и нейтралитет, что означало бы отказ от членства в ЕС и НАТО.

По мнению социологов, это указывает на две радикально отличные идеи (которые являются потенциально противоречивыми) относительно суверенитета в Украине: суверенитета как территориальной целостности и суверенитета как свободы выбирать альянсы. Если украинцев заставят сделать такой выбор относительно части будущего "мирного плана" Дональда Трампа, опросы показывают, что почти вдвое больше людей предпочитают геополитическую свободу территориальной целостности.

Варианты мира, который предлагают Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп, который уже примеряет на себя пост президента США, начал переговоры с Путиным о том, сколько украинских территорий Россия может взять себе. О том, что эти переговоры действительно продолжаются, изданию Politico рассказали эксперты, приближенные к Трампу.

С предложением о прекращении огня и начале переговоров с агрессором к Украине обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Соответствующее заявление он обнародовал накануне во время своего визита в Киев.

Также в СМИ появилась неподтвержденная информация о том, что Россия якобы передала США свой проект мирного соглашения с Украиной. Документ предусматривает отказ Украины от Донецкой и Луганской областей, а также отказ от НАТО в обмен на прекращение войны и обещания РФ рассмотреть возможность вернуть оккупированные районы Херсонщины и Запорожья.

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