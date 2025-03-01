Эксперт Центра оборонных стратегий заявил, что кризис в отношениях между странами все равно был бы неизбежным.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме мог быть более дипломатичным, хоть и выглядел бы мальчиком для битья, заявил дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, даже если бы эта встреча прошла бы идеально, кризис в отношениях Украины и США все равно был бы неизбежен.

"Не буду рассказывать о неприятии Украины в целом и Зеленского в частности. Украина - препятствие для реализации стратегических приоритетов Администрации Трампа", - отметил он в публикации Facebook.

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Такими являются сдерживание Китая и Ирана, а также безопасность Израиля. Тогда как Европа и Украина, в частности, не в приоритете. Хара подчеркивает, что в мечтах Трампа и его команды сделать "реверс Никсона" — оттянуть Россию от Китая и уменьшить таким образом ее негативное влияние на Ближнем Востоке в обмен на Украину и восточный фланг НАТО.

Более того, дипломат считает, что продвигаемое мирное соглашение Трампа и вовсе не предусматривает какие-либо уступки от России, так как в его команде до сих пор не озвучили никаких деталей об этом.

"Наоборот, речь идет об уступках России со стороны США: нормализация путинского режима, восстановление дипломатического взаимодействия, уменьшение присутствия США в Европе, уязвимость Восточного фланга, возвращение в G7, снятие санкций, торговое и экономическое сотрудничество", - пишет Хара.

Украина, в свою очередь, не получила бы ни временно оккупированные территории, ни гарантии безопасности (НАТО или военного присутствия на земле), но должна была пойти на уступки. Хара подытожил, что на Зеленского было легко наехать, но пока со стороны США отсутствует какая-либо решимость в наездах на кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Ранее УНИАН сообщал, что Зеленскому пришлось пережить унижение в Белом доме. Встреча началась настолько плохо, насколько это вообще возможно. Вместо того чтобы крупнейшая сверхдержава была его другом, Зеленский теперь оказался зажатым между Трампом и Путиным, которые, похоже, больше согласны друг с другом, чем с ним.

Кроме того, в FT оценили, сколько Украина продержится без помощи США. Экс-нардеп Мустафа Найем отметил, что потеря американской техники будет "значительной, но не критической".

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