Президент Украины оказался зажатым между двумя крупными державами.

Встреча, которая должна была укрепить шаткое доверие между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, превратилась в необычайную перепалку в Овальном кабинете перед мировыми СМИ.

Как пишет Financial Times, встреча в Белом доме началась настолько плохо, насколько это вообще возможно. Вместо того чтобы крупнейшая сверхдержава была его другом, Зеленский теперь оказался зажатым между Трампом и Путиным, которые, похоже, больше согласны друг с другом, чем с ним.

Издание отметило, что отношения между Зеленским и Трампом обострялись в последнее время, но теперь стало ясно, что США бросили Украину.

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Команда Зеленского допустила несколько ошибок в расчетах. Одна из них заключалась в том, чтобы предложить США сделку о добыче полезных ископаемых в рамках более широкого "плана победы". Вторая - в том, чтобы придать слишком большое значение предвыборному лозунгу Трампа "мир через силу".

Украинские власти недооценили беспощадность Трампа, пытавшегося извлечь как можно больше из соглашения по ископаемым, давая взамен так мало того, что хотела Украина.

Утверждение Трампа о том, что присутствие американцев, добывающих полезные ископаемые в Украине, предотвратит дальнейшую российскую агрессию, не заслуживает доверия. В феврале 2022 года в Украине работало множество американцев и американских компаний.

"Зеленский на собственном горьком опыте узнал о мышлении и мотивах Трампа 2.0. Первый урок заключается в том, что для него "мир" означает отсутствие боевых действий. Он, по-видимому, заинтересован в прекращении огня, которое уберет с экранов американских телевизоров картины кровопролития и избавит США от необходимости тратиться на дорогостоящую военную поддержку. Но его меньше волнует поиск долгосрочного решения, которое предотвратит возвращение войны", - написало издание.

Во-вторых, Трампом движет стремление к экономической выгоде. На его подход также сильно влияют личные чувства. Он явно затаил обиду на Зеленского после того, как попытка Трампа в 2019 году заставить лидера Украины начать расследование в обношении Хантера Байдена в Украине в обмен на помощь США привела к первому импичменту Трампа.

При этом он сохраняет непонятное восхищение российским диктатором Путиным, чьи нарративы о войне в Украине в значительной степени перенял Трамп.

Издание отметило, что Зеленскому не хватает дипломатического таланта Эммануэля Макрона и Кира Стармера, которым удалось наладить некоторые отношения с Трампом в ходе успешных визитов на этой неделе. Но Зеленский также, похоже, попал в засаду Белого дома, которая в итоге унизила его.

"Спустя три года после вторжения России в Украину его борьба за сохранение суверенитета страны вступила в самую опасную фазу", - констатировало издание.

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